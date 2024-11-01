Muros submarinos que protegerían los glaciares tendrían consecuencias no deseadas

Una propuesta consiste en construir barreras en el océano para impedir que el agua caliente llegue a los glaciares. Por ejemplo, algunos científicos han propuesto colocar una cortina de acero flotante o un muro de roca submarino alrededor de partes de la capa de hielo de Groenlandia para limitar la entrada de corrientes cálidas que derriten el hielo. Sería difícil construir tales barreras y no está claro su eficacia, señalan Mark Hopwood y sus colegas en un comentario reciente en AGU Advances centrado en los posibles efectos de este método en