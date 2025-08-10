Murcia, una tierra fértil para los experimentos de la ultraderecha Vox trató de colocar en Torre Pacheco una propuesta islamófoba casi idéntica a la de Jumilla semanas antes de los disturbios en esta localidad
Murcia es la comunidad más joven de España (41), 8 menos que por ejemplo Asturias en el Norte. Vox y Podemos son votados sobre todo por gente joven, los mayores prefieren seguir con lo que llevaban votando hasta ahora (PP, PSOE, PNV, CiU, etc.).
También es una de las regiones con mayor población inmigrante rural. Asociamos los altos porcentajes de extranjeros (pobres, en el mal sentido) con las grandes ciudades (Barcelona, Madrid) pero en Murcia y en general el SE español es normal ver pueblos con una fuerte presencia de inmigrantes de bajos recursos.
Y población inmigrante rural si, en los pueblos donde la agricultura es la única actividad. En las ciudades (Murcia Cartagena) hay bastante menos proporción de inmigrantes que Madrid y Barcelona, o al menos esa es mi impresión ( en Lorca si que hay mucha más inmigración en la ciudad, ya que es una comarca totalmente rural)