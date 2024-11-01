Murcia lanza la primera aceleradora de IA para defensa naval vinculada al submarino S-80

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), ha puesto en marcha en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (Ceeic) el Programa de Aceleración de Inteligencia Artificial en el Sector Naval. Esta iniciativa pionera está diseñada para acelerar el desarrollo y aplicación de soluciones de IA orientadas a retos críticos del ámbito naval, alineada con las directrices de la Armada y los programas de sostenimiento del submarino S-80.