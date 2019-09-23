Los murales matemáticos de Womacka en Berlín  

Walter Womacka es uno de los representantes más destacados del Realismo Socialista en la Repúblca Democrática Alemana. Sus murales en mosaico o azulejos, vidrieras y pinturas fueron muy populares. Destacamos un gran mural cerámico que se ha salvado de la demolición: El hombre medida de todas las cosas. Por encima de la figura humana se aprecia una superficie reglada, el diagrama cartesiano de una función de campana y la representación de una integral definida. La matemática aparece como gran logro cultural de la humanidad.