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Los murales matemáticos de Womacka en Berlín

Los murales matemáticos de Womacka en Berlín  

Walter Womacka es uno de los representantes más destacados del Realismo Socialista en la Repúblca Democrática Alemana. Sus murales en mosaico o azulejos, vidrieras y pinturas fueron muy populares. Destacamos un gran mural cerámico que se ha salvado de la demolición: El hombre medida de todas las cosas. Por encima de la figura humana se aprecia una superficie reglada, el diagrama cartesiano de una función de campana y la representación de una integral definida. La matemática aparece como gran logro cultural de la humanidad.

| etiquetas: walter womacka , república democrática alemana , arte , matemática , mural
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