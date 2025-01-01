edición general
El municipio alicantino que ha comenzado a dar licencias para transformar locales comerciales en viviendas

Se trata de uno de los pioneros en impulsar esta medida y el ayuntamiento ya ha concedido 24 permisos.

powernergia #2 powernergia
Hace ya muchos años que locales se convierten en viviendas, en mil sitios.
Trifasico #4 Trifasico *
#2 Y casi todos ellos, son espacios oscuros y claustrofobicos.
powernergia #7 powernergia
#4 Pues como todos los bajos de los edificios de viviendas, mejores o peores, pero también con sus ventajas.
Trifasico #15 Trifasico *
#7 No, los bajos de los edificios de viviendas tienen multiples ventanas, por delante y por detras.
La amplia mayoria de los locales, tiene como unica entrada de luz la de la entrada, ya que su funcion es acoger actividades economicas no vida regular.
Asimismov #8 Asimismov
#2 y la mayoría dedicados a usos turísticos.
TripleXXX #11 TripleXXX
#2 En la puerta de mi casa no hay menos de cuatro.
Y hablo solo de cincuenta metros a la redonda.
sotillo #12 sotillo
#2 No se han enteredo
frg #18 frg
#2 Sí, pero de manera alegal. En muchos de estos zulos no te puedes ni empadronar, ni conseguir la cédula de habitabilidad y las tasas de basura y agua siguen siendo las de un local comercial, mucho más altas que las residenciales.
ContinuumST #1 ContinuumST
¡Más madera, esto es...! :palm:
Connect #5 Connect
En mi barrio han ido convirtiendo locales comerciales en viviendas. Eran lecherías, carnicerías, alguna guarderías, librerías,etc... negocios que ya la gente dejó de ir a comprar hace tiempo y ahí estaban esos locales vacíos.

Ahora cada vez que se abre una vivienda, pienso que es una posibilidad menos de que monten un bar. Porque además nos peatonalizaron el barrio, y entonces suelen aparecer bares como setas. Y eso son terrazas, ruidos en verano y suciedad.

Así que bienvenidas esas viviendas.
TripleXXX #16 TripleXXX
#5 A mi, mientras no alquilen pisos turísticos en bloques de gente que trabaja, madruga y tiene que pagar una renta exorbitante para que el casero no los destine a eso como si ponen colchones en el espetero de en frente.

Lo que hay que proteger de una vez por todas son las viviendas de los ciudadanos locales.
Pero si en mi bloque de VPO hay dos pisos turísticos que, además son del alcalde o algún testaferro, no veo que haya mucha motivación para resolver esto y devolver las ciudades a los ciudadanos.
vviccio #14 vviccio
Más viviendas turísticas.
plutanasio #13 plutanasio
En San Vicente eso ya lleva pasando años, conozco a uno que ya va por el tercer local
javibaz #3 javibaz
Luego, conseguir la cédula de habitabilidad será otra cosa.
Connect #9 Connect
#3 A no ser que lo ocupes. Entonces no te echa nadie ni te piden cédula de habitabilidad ni nada. Cosas de la vida...
Milmariposas #6 Milmariposas
Con o sin cédula de habitabilidad?
Estoeslaostia #10 Estoeslaostia
#6 al principio, sin.
Con la vista gorda-beneplacito del Ayto. correspondiente.
Ahora, con la nueva normativa...ancha es Castilla.
TripleXXX #17 TripleXXX
#6 Los que yo conozco, la tienen.
