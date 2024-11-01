‘El Mundo Futuro’ (1955-1959): Boixcar, el monarca pop del espacio

'El Mundo Futuro' fue una colección de cuadernos de aventuras consagrada a la ciencia ficción. Publicaba ediciones Toray, con cubiertas y algunos interiores obra del gran Guillermo Sánchez Boix, Boixcar. Traemos hoy a los Altares a don Guillermo Sánchez Boix, Boixcar, suculento y prolífico autor de cuadernos de aventuras de estilo oscuro y minucioso; factótum de un Mundo Futuro hecho de plomo, platillos volantes y colorines espaciales y virtuosísimo dibujante de los que conocen el secreto para alcanzar el corazón del lector.