El mundo está a punto de tener trillonarios. Ya basta

El mundo está a punto de tener trillonarios. Ya basta

Elon Musk está a punto de convertirse en el primer trillonario del mundo. Aun así, los liberales se preocupan por los posibles inconvenientes de la redistribución de la riqueza. Deberíamos haber frenado el auge de los ultrarricos hace mucho tiempo, pero más vale tarde que nunca.

16 comentarios
#1 kaos_subversivo *
Tenemos ultrarricos por encima de nuestras posibilidades{troll}
3 K 36
reivaj01 #5 reivaj01
El SMI de España para 2025 es de 1.184 euros brutos mensuales (14 pagas).
En breve, todos por aquí seremos trillonarios.
1 K 24
#9 MetalAgm *
#5 El de Alemania para 2025 es de 2162€ en 12 pagas...
0 K 13
cocolisto #13 cocolisto
Tanta riqueza es insultante para la humanidad.
0 K 20
Autarca #10 Autarca *
"Aun así, los liberales se preocupan por los posibles inconvenientes de la redistribución de la riqueza"

Y los falsos izquierdistas por el machismo

Me pasa mucho últimamente, ir a eventos "izquierdistas" , a ver grupos musicales que se suponen izquierdistas, rebeldes, alternativos... y cuando han terminado los espectáculos he oído discursos contra el PP, contra el machismo, el racismo, la homofobia, la ultraderecha....

Pero no he oído una puñetera palabra contra la pobreza, por la redistribución de la riqueza, o por la lucha de clases, y eso que es más necesario que nunca
1 K 18
HeilHynkel #2 HeilHynkel
A punto ... es un plan a 10 años y tiene que disparar la cotización de Tesla a 8 veces la actual ...
0 K 16
#3 gutt *
frenar el auge de los pobres no, porque entonces ¿quién los va a votar?


los pobres votan porque quieren dejar de ser pobres
0 K 12
#7 mancebador *
#3 El nivel de pobreza actual es el más baja en toda la historia de la humanidad.

#4 En efecto, "crear dinero" sin crecimiento de la productividad es lo que genera inflación.
0 K 10
manzitor #8 manzitor
#7 Eso es relativo. Va en relación con el desarrollo humano y no es fácil de medir. Reducir el hambre en tiempos de la IA o los cultivos automatizados con una productividad brutal, es logico. Por eso es más fiable hablar de desigualdad, no de pobreza.
0 K 12
Autarca #11 Autarca
#3 #7 #8 recuerdo cuando el Banco Mundial salió a presumir de que la pobreza extrema estaba prácticamente erradicada

"En un reciente ensayo para el Departamento de Relaciones Exteriores, señalaron que, desde 1990, el número de personas que viven con menos de 1,90 dólares al día – definición del Banco Mundial de la pobreza extrema- se redujo de casi dos mil millones a unos setecientos millones."

Se les olvidó decir que a ese estudio no se le ha aplicado inflación alguna, 1'90 dolares podría ser una cantidad razonable cuando empezaron a utilizarla, pero ahora es una mierda pinchada en un palo.

Si se actualiza el valor resulta que el número de pobres no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado
0 K 11
#12 mancebador *
#11
Se les olvidó decir que a ese estudio no se le ha aplicado inflación alguna, 1'90

No sé de dónde te sacas eso pero no es asi. Los 1,90 dolares son a precios constantes.
0 K 10
Autarca #15 Autarca
#12 los precios no son constantes
0 K 11
#14 mancebador
#8 Ah, entonces decidlo claramente, la pobreza no os importa, lo que os importa es la envidia de que haya gente que tenga más que vosotros.
0 K 10
#16 Borgiano
1. Musk ya no es el hombre más rico
2. Al más rico actual aun le faltan 600.000.000.000 para ser trillonario (eso para ser "trillonario" con la medida anglosajona, con la española ya ni te cuento lo que le falta)
0 K 8
Andreham #4 Andreham
Pero, pero... ¡la deuda! ¡La inflación! ¡Hay que dejar de crear dinero!
0 K 8
nikator #6 nikator
Billonario en español.
0 K 6

