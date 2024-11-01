El mundo está a punto de tener trillonarios. Ya basta

Elon Musk está a punto de convertirse en el primer trillonario del mundo. Aun así, los liberales se preocupan por los posibles inconvenientes de la redistribución de la riqueza. Deberíamos haber frenado el auge de los ultrarricos hace mucho tiempo, pero más vale tarde que nunca.
En breve, todos por aquí seremos trillonarios.
Y los falsos izquierdistas por el machismo
Me pasa mucho últimamente, ir a eventos "izquierdistas" , a ver grupos musicales que se suponen izquierdistas, rebeldes, alternativos... y cuando han terminado los espectáculos he oído discursos contra el PP, contra el machismo, el racismo, la homofobia, la ultraderecha....
Pero no he oído una puñetera palabra contra la pobreza, por la redistribución de la riqueza, o por la lucha de clases, y eso que es más necesario que nunca
los pobres votan porque quieren dejar de ser pobres
#4 En efecto, "crear dinero" sin crecimiento de la productividad es lo que genera inflación.
"En un reciente ensayo para el Departamento de Relaciones Exteriores, señalaron que, desde 1990, el número de personas que viven con menos de 1,90 dólares al día – definición del Banco Mundial de la pobreza extrema- se redujo de casi dos mil millones a unos setecientos millones."
Se les olvidó decir que a ese estudio no se le ha aplicado inflación alguna, 1'90 dolares podría ser una cantidad razonable cuando empezaron a utilizarla, pero ahora es una mierda pinchada en un palo.
Si se actualiza el valor resulta que el número de pobres no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado
Se les olvidó decir que a ese estudio no se le ha aplicado inflación alguna, 1'90
No sé de dónde te sacas eso pero no es asi. Los 1,90 dolares son a precios constantes.
2. Al más rico actual aun le faltan 600.000.000.000 para ser trillonario (eso para ser "trillonario" con la medida anglosajona, con la española ya ni te cuento lo que le falta)