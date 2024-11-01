El mundo del anime está de luto por la muerte del animador Satoshi Mori a los 41 años, quien fue parte importante de varias series contemporáneas, como One Punch Man y Fate/Zero. Además de ser el fundador de Gift-o’-Animation, estudio que en palabras de Satoshi Mori, pretendía desarrollar el talento y ser un enlace con las productoras. Satoshi Mori murió el pasado 20 de febrero, pero fue hasta el día 25 que se dio a conocer su fallecimiento a los medios y el público en general.