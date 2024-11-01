edición general
Multa mínima de 500 euros para el mosso que acusó de agresión a un joven y fue desmentido por un vídeo

Una detención “innecesaria y gratuita”, pero no ilegal. Así ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el caso del mosso d'esquadra que detuvo a un joven por una agresión que nunca ocurrió y que fue desmentida por un vídeo. El alto tribunal ha confirmado la condena por lesiones leves a 500 euros de multa que la Audiencia de Barcelona impuso al mosso, un castigo mínimo que deja fuera la inhabilitación reclamada por las acusaciones. El joven, arrestado pese a no haber hecho nada durante un desahucio, estuvo procesado por

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Mira que es curioso que la policía de este país no quiera llevar cámara corporal cuando está de servicio.

Pero luego que si la ley mordaza y que no hay que temer nada si no vas a hacer nada.

En fin.
#12 omega7767
#1 claramente no les interesa a los que mandan
#13 Pitchford
#1 Pues sí, poderes extraordinarios deben ir acompañados de controles extraordinarios, y al que no le guste, hay otros muchos empleos con menos poderes y menos controles.
#8 BurraPeideira_ *
Esto es la hostia, detienen a un chaval con cargos inventados, se demuestra con un vídeo y el TSJC no ve detención ilegal ni falsedad en documento público. Eso abre la veda a que la policía abuse de su autoridad sin ninguna consecuencia aún en el caso poco probable de que exista un vídeo que desmienta la acusación.
Que un policía se invente cargos contra un ciudadano debería implicar pasar diez años a la sombra, meterle 500 euros de multa es mearse en la cara del estado de derecho.
#7 pandasucks
Cuando eres policía raro es el día que no tienes que callar o tapar las mierdas de otro compañero, porque mañana son las tuyas.
Es un mal metido hasta la médula en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.
#2 lamarisevadecañas *
Ya puede esconderse el chaval cuando le vea, eso llevar siempre grabando el móvil.
Mierda de justicia
aupaatu #5 aupaatu *
Cosas de la ley mordaza y la presunción de veracidad de las Polícias por el hecho de serlo .
Cosas de los valores superiores de las fuerzas de seguridad del estado
#6 yaerahora
El joven, arrestado pese a no haber hecho nada durante un desahucio de un centro social en el barrio barcelonés del Fort Pienc en 2019, llegó a estar procesado por un delito de atentado a agente de la autoridad.

La aparición de un vídeo que desmintió por completo la agresión que el mosso imputaba al joven lo salvó del banquillo en el último momento
#9 UNX
Detención innecesaria pero no ilegal. En otras palabras, la policía te puede detener porque sí y será legal.
Khadgar #3 Khadgar
Hombre, no esperaréis que se quiten de encima a un perro útil ¿no?
Aguarrás #4 Aguarrás
La justicia es igual para todos... :roll:
#11 roca
La policía cumple una función necesaria en la sociedad: garantizar la seguridad y el orden público. Sin embargo, cuando algunos agentes cometen faltas graves, como mentir en informes o actuaciones, deben enfrentarse a consecuencias proporcionales.
En casos así, debería aplicarse un expediente disciplinario serio, con sanciones como la suspensión de sueldo y funciones durante al menos un año. Si reinciden, deberían ser apartados definitivamente del cuerpo.
Es difícil confiar en una institución…   » ver todo el comentario
Dene #14 Dene
500 putos euros.. es que te tienes que reir
y el tipo mañana sigue haciendo lo mismo con el mismo uniforme y la misma poca verguenza
DrEvil #10 DrEvil
... y qué hace Begoña en la foto de la noticia?
