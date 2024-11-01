Multa mínima de 500 euros para el mosso que acusó de agresión a un joven y fue desmentido por un vídeo

Una detención “innecesaria y gratuita”, pero no ilegal. Así ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el caso del mosso d'esquadra que detuvo a un joven por una agresión que nunca ocurrió y que fue desmentida por un vídeo. El alto tribunal ha confirmado la condena por lesiones leves a 500 euros de multa que la Audiencia de Barcelona impuso al mosso, un castigo mínimo que deja fuera la inhabilitación reclamada por las acusaciones. El joven, arrestado pese a no haber hecho nada durante un desahucio, estuvo procesado por
Pero luego que si la ley mordaza y que no hay que temer nada si no vas a hacer nada.
En fin.
Que un policía se invente cargos contra un ciudadano debería implicar pasar diez años a la sombra, meterle 500 euros de multa es mearse en la cara del estado de derecho.
Es un mal metido hasta la médula en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.
Mierda de justicia
Cosas de los valores superiores de las fuerzas de seguridad del estado
La aparición de un vídeo que desmintió por completo la agresión que el mosso imputaba al joven lo salvó del banquillo en el último momento
En casos así, debería aplicarse un expediente disciplinario serio, con sanciones como la suspensión de sueldo y funciones durante al menos un año. Si reinciden, deberían ser apartados definitivamente del cuerpo.
Es difícil confiar en una institución… » ver todo el comentario
y el tipo mañana sigue haciendo lo mismo con el mismo uniforme y la misma poca verguenza