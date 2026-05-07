Multa de 10.000 euros a un pagès por anunciar su fruta en la carretera [CAT]

La normativa no le permite tener este tipo de anuncios cerca de la vía, pero él sostiene que no supone ningún peligro y que la ley no tiene ningún tipo de lógica. Puigbert, muy disgustado, ha puesto de ejemplo otros negocios que, a su juicio, se saltan esta normativa que dice que nada puede distraer la conducción: "Una gasolinera tiene el cartel a ras de carretera. Por delante los coches pueden pasar a 90 por hora. Por delante de casa van a 50".
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Aún me acuerdo cuando, siendo niño, comprábamos fruta en los puestos de carreteras de mala muerte en nuestro 127...
Estaban buenísimas, ni como ahora que no saben a ná...
Cómo me gusta el país tan moderno que tenemos en el que esta noticia me recuerda cómo la hemos jodido a base de ir regulando, legislando, prohibiendo y aumentando la recaudación pública...
Merecemos el hantavirus este a nivel bestia...
P.D. bueno... Me retracto de lo del hantavirus ..