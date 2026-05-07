Multa de 10.000 euros a un pagès por anunciar su fruta en la carretera [CAT]

La normativa no le permite tener este tipo de anuncios cerca de la vía, pero él sostiene que no supone ningún peligro y que la ley no tiene ningún tipo de lógica. Puigbert, muy disgustado, ha puesto de ejemplo otros negocios que, a su juicio, se saltan esta normativa que dice que nada puede distraer la conducción: "Una gasolinera tiene el cartel a ras de carretera. Por delante los coches pueden pasar a 90 por hora. Por delante de casa van a 50".