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Multa de 10.000 euros a un pagès por anunciar su fruta en la carretera [CAT]

Multa de 10.000 euros a un pagès por anunciar su fruta en la carretera [CAT]

La normativa no le permite tener este tipo de anuncios cerca de la vía, pero él sostiene que no supone ningún peligro y que la ley no tiene ningún tipo de lógica. Puigbert, muy disgustado, ha puesto de ejemplo otros negocios que, a su juicio, se saltan esta normativa que dice que nada puede distraer la conducción: "Una gasolinera tiene el cartel a ras de carretera. Por delante los coches pueden pasar a 90 por hora. Por delante de casa van a 50".

| etiquetas: pagès , fruta , anuncio-carretera
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
Supercinexin #3 Supercinexin
Un poquito salvaje, la multa. Diez mil pavos por poner un cartelillo para vender fruta. Espero que se la quiten.
4 K 73
#6 Empakus
Jo-der...
Aún me acuerdo cuando, siendo niño, comprábamos fruta en los puestos de carreteras de mala muerte en nuestro 127...
Estaban buenísimas, ni como ahora que no saben a ná...
Cómo me gusta el país tan moderno que tenemos en el que esta noticia me recuerda cómo la hemos jodido a base de ir regulando, legislando, prohibiendo y aumentando la recaudación pública...
Merecemos el hantavirus este a nivel bestia...
P.D. bueno... Me retracto de lo del hantavirus ..
4 K 43
magnifiqus #9 magnifiqus
#6 Nos sobra burocracia
0 K 9
Aiden_85 #10 Aiden_85
#9 nos sobran intermediarios
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JohnnyQuest #1 JohnnyQuest
Fuerza, Puigbert!!!
1 K 21
Arzak_ #8 Arzak_
Hay otros cárteles que distraen más y son legales...  media
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#4 dakota
como siempre jodiendo al mas debil, pq carteles ilegales hay muchos y peores y no hacen nada
0 K 9
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
pues no va a tener que vender manzanas ni ná para pagar la multa
0 K 8
#7 Aaaa3
En serio le han multado por eso??? Pues como destinen a esos superheroes que le han multado a castilla la mancha en epoca de melones se van a poner las botas. :palm: :palm: :palm:
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#5 Aas59
Mercadona no quiere competencia.
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menéame