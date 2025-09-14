·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7850
clics
Irene y Pablo: mentiras, coherencia y colegios privados
6403
clics
¡Ay, esos amantes de la fruta!
4263
clics
El único país árabe que Israel y Occidente no pueden bombardear: ¿qué hace que Argelia sea excepcionalmente segura? (inglés)
2620
clics
Ordoñez a Tellado: En nuestro país ya ha pasado
2619
clics
Estos son los 178 diputados que han votado en contra de que trabajes media hora menos al día
más votadas
856
Estos son los 178 diputados que han votado en contra de que trabajes media hora menos al día
460
Vox se presenta como el defensor de los trabajadores pero vota en contra de todas las leyes que les otorgan derechos
461
El Ejército israelí ocupa la casa del director palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por 'No other land'
414
Universidades de todo el mundo rompen relaciones con el mundo académico israelí por la guerra de Gaza (ENG)
709
Recuperan este tuit de Ayuso del año 2016: "Hacienda somos todos y quien defrauda a Hacienda, lo hace a toda España"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
15
clics
Las mujeres de más de 60 años resisten como principal dique frente al avance electoral de Vox
La población femenina, los grupos de más edad y las personas LGTBIQ+ lastran a Abascal, que sigue su ascenso y ya lidera la intención de voto de hombres y jóvenes
|
etiquetas
:
feminismo
,
resistencia
,
fascismo
14
2
0
K
214
politica
22 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
2
0
K
214
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#9
Pixmac
Lógico. Las mujeres con más de 60 años saben lo poco que podían hacer con Franco, que es lo que buscan repetir los voxeros. Casi cualquier cosa que quisieran hacer necesitaban la autorización del marido o hacerlo con su nombre. Los voxeros se quejan mucho de los musulmanes pero pero cambiando la religión se diferencian poco de ellos, que con Franco las mujeres no podían vestir de cualquier manera y tenían muy limitada su libertad de acción. Creo que fue en el año 1975 cuando pudieron abrir cuentas corrientes en bancos sin autorización del marido.
3
K
67
#2
antesdarle
Asusta bastante que entre la población más joven (menores de 25) la primera opción para muchos sea Vox. Supongo que también por lo poco vivido.
3
K
42
#4
volandero
#2
Te adelanto que la culpa es de la izquierda y cualquier otra explicación significa "no hacer autocrítica".
En un rato te lo desarrollará alguien con más tiempo y menos escrúpulos.
1
K
17
#17
imaginateca
#2
Yo tampoco tengo mucho tiempo para desarrollarlo, pero hago compendio de lo tuyo y de
#4
: No es que hayan vivido poco, es que lo poco que han vivido es una castaña de izquierda. Y muchos están hasta los huevos del machaque doctrinal. A los jóvenes no les gustan las imposiciones, vengan de donde vengan.
0
K
10
#22
pazentrelosmundos
*
#17
Pedro Sánchez, que no es muy de izquierdas, es presidente desde 2018 (Eso son 7 años), antes estaba el PP durante 7 años también me parece, no sé tendría que mirarlo.
Es decir hace un poco de aguas ya por ahí tu análisis, toda la vida no son 7 años, a no ser que nacieras en 2018 , que entonces si es toda la vida.
Qué es exactamente un machaque doctrinal?
0
K
19
#6
Atusateelpelo
*
#2
Hace años que se dice que quien mas votos ha regalado a Vox ha sido Irene Montero cada vez que abria la boca.
Sera casualidad que sean los hombres (jovenes) los que mas intencion de voto tienen con Vox...
"Solo" nos queda esperar que abran los ojos cuando sufran las politicas de Vox cuando sea socio de Gobierno del PP (vaya 4 años mas largos vamos a sufrir...).
0
K
11
#8
Nobodyatall
#2
Pocos viejos conoces si piensas que no se pirran por los fachas
0
K
6
#15
Heni
*
#8
En mi zona (Galicia) la gente mayor o son del PSdeG(PSOE) o del PPdeG (PP), y este último tal y cómo movieron la portería hacia la derecha en la política nacional ahora está más próximo a ser un partido de centro-izquierda que de centro-derecha
0
K
12
#10
Nadasdy
#2
y porque vox lleva años invirtiendo en redes sociales. Hace tiempo que no lo miro... Pero en seguidores triplicaba al PPSOE la última vez... Que sí, que serán miles de bots también pero eso a la peña la da igual. Mensajes vacíos y fáciles, cryptobros, etc les hacen de gancho.
1
K
25
#11
Heni
*
#2
Asusta menos cuando ves su bajo porcentaje de participación en las elecciones
0
K
12
#12
escalibrur
#2
de hecho hasta los 34 años en hombres tienen un 40% de intención de voto.
0
K
10
#14
makinavaja
#2
Lo poco vivido, y las ganas de ir contracorriente y ser algo antisistema....
0
K
12
#18
javi618
#2
Los jóvenes saben que con el status quo actual no tienen futuro en este país, si quieren prosperar tendrán que emigrar a otros países donde se les pague más y el sueldo les cunda más que aquí. En España ni siquiera pueden ya aspirar a una vivienda propia, ya sea de compra o de alquiler, y sin vivienda es complicado formar una familia.
Si votan a Vox ahora es como cuando hace años votaron a Podemos o a Ciudadanos, apostar por el "nuevo" a ver si es verdad y cambia algo la cosa. En mi opinión pecan de ingenuos, porque VOX es el mismo perro con distinto collar, pero entiendo que se busque un cambio. De perdidos al río...
0
K
9
#1
pazentrelosmundos
Se puede leer en modo lectura.
0
K
19
#20
Alcalino
*
Otra razón fin los bulos.
Los bulos crean una realidad alternativa en la que VOX aparece como "el único que puede salvar la patria"
Pero también estoy de acuerdo en que las izquierda no ha hecho autocrítica respecto de las consecuencias que ha tenido el
discurso
feminista en los hombres.
Para muestra en botón: la canción de "el violador eres tú" posiblemente sea responsable del 10% de los votos de VOX
0
K
10
#5
gale
Importante no hacer cordones sanitarios a VOX, para que la gente vea cómo gobiernan realmente. Y en ningún caso convertirlos en primera fuerza de la oposición. Es importante pactar ahora que todavía son tercera fuerza electoral.
0
K
9
#16
Jointhouse_Blues
#5
Tampoco es necesario llegar a tal extremo, solo hay que mirar hacia eeuu para hacerse una idea de lo tendríamos.
0
K
12
#19
Pixmac
#5
¿Y si gobiernan dejarán de hacerlo? No veo mucho a los de Vox haciendo elecciones al cabo de 4 años si creen que las van a perder. El problema de dejar que entren a gobernar partidos autoritarios es que no sabes si dejarán de hacerlo cuando corresponda. Igual piensas que van a gobernar 4 años y se echan 40.
0
K
20
#21
angelitoMagno
#5
Lo que pasa es que los fachos son listos y en cuanto entraron en gobiernos autonómicos, no tardaron mucho en buscar excusas para salirse.
Por ejemplo, en Valencia abandonaron el gobierno 4 meses antes de la DANA. Han evitado casi todo el daño electoral que les podría haber caído si hubiesen tenido consejeros en el gobierno valenciano.
0
K
16
#3
encurtido
Los voxeros lo saben, hay infinitos memes de "charos" (aunque lo son a partir de los 40) y la mujer esa de "Gracias Pedro".
0
K
7
#7
osmond
Obvio, te suben la pensión por haber nacido con vagina aunque la UE lo declare ilegal, y muchas otras prebendas.
Normal que cada uno barra para casa.
0
K
7
#13
pazentrelosmundos
#7
puffff alguna otra declaración de corta y pega que quieras compartir?
0
K
19
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En un rato te lo desarrollará alguien con más tiempo y menos escrúpulos.
Es decir hace un poco de aguas ya por ahí tu análisis, toda la vida no son 7 años, a no ser que nacieras en 2018 , que entonces si es toda la vida.
Qué es exactamente un machaque doctrinal?
Sera casualidad que sean los hombres (jovenes) los que mas intencion de voto tienen con Vox...
"Solo" nos queda esperar que abran los ojos cuando sufran las politicas de Vox cuando sea socio de Gobierno del PP (vaya 4 años mas largos vamos a sufrir...).
Si votan a Vox ahora es como cuando hace años votaron a Podemos o a Ciudadanos, apostar por el "nuevo" a ver si es verdad y cambia algo la cosa. En mi opinión pecan de ingenuos, porque VOX es el mismo perro con distinto collar, pero entiendo que se busque un cambio. De perdidos al río...
Los bulos crean una realidad alternativa en la que VOX aparece como "el único que puede salvar la patria"
Pero también estoy de acuerdo en que las izquierda no ha hecho autocrítica respecto de las consecuencias que ha tenido el discurso feminista en los hombres.
Para muestra en botón: la canción de "el violador eres tú" posiblemente sea responsable del 10% de los votos de VOX
Por ejemplo, en Valencia abandonaron el gobierno 4 meses antes de la DANA. Han evitado casi todo el daño electoral que les podría haber caído si hubiesen tenido consejeros en el gobierno valenciano.
Normal que cada uno barra para casa.