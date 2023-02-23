edición general
Las mujeres leen, los hombres van al gimnasio: la brecha del entretenimiento se está haciendo cada vez más grande

Las mujeres leen, los hombres van al gimnasio: la brecha del entretenimiento se está haciendo cada vez más grande

La cultura ya no es cosa de hombres. Durante siglos, ellos ocupaban los espacios de ocio y creación —los cafés, las tertulias, los estudios, las academias— mientras a las mujeres se las empujaba a lo doméstico. Hoy el paisaje es completamente distinto: las mujeres se han convertido en las protagonistas de la vida cultural. Según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2024-2025, elaborada por el Ministerio de Cultura y el INE, las mujeres no solo leen más —el 71,7% frente al 59% de los hombres—. también pintan y dibujan...

| etiquetas: hombres , mujeres , lectura , gimnasio , entretenimiento
Comentarios destacados:    
#5 Eukherio
Bueno, a ver, que leen a Juan del Val, que la literatura erótica ya es una industria propia. Tampoco hay que fliparse con la lectura, como diría cierta influencer, que después ves los más leídos o más vendidos del año y después te encuentras un montón de autoayuda, literatura erótica, biografías de famosos que cuentan intimidades y ensayos cutres.
7 K 77
Torrezzno #12 Torrezzno
#5 estoy de acuerdo en lo esencial. Lo que lee la gente (en general) no es literatura, son artículos mercantiles. Meros pasatiempos no mejores que ver Netflix
1 K 32
Doisneau #15 Doisneau *
#12 Al final todo depende del individuo y del uso que se haga de estas cosas, no hay que romantizar la literatura en si misma, hay mucho producto con nulo valor, y siempre he escuchado argumentos similares sobre estar "todo el dia con el movil/ordenador", que puede ir desde estar consumiendo tiktoks de 5 segundos a estar leyendo articulos densos y de mucho interes. Y si me apuras, incluso consumir ese tipo de articulos no implica una lectura profunda o reflexiva, asi que hay muchos matices.

Y no creo que sea sencillo hacer una estadistica de tiempo de ocio de la gente, probablemente se base en autoreportes en los que tanto lectores como la fauna del gimnasio suele exagerar un poco sus habitos
1 K 23
azathothruna #1 azathothruna
Y no cuentan a los pc gamer :foreveralone: :foreveralone: :foreveralone: :foreveralone: :foreveralone:
2 K 39
Pertinax #9 Pertinax *
Pocos gimnasios visita esta.
2 K 34
Jointhouse_Blues #13 Jointhouse_Blues
#9 Eso venía a decir, están petados de tías.
1 K 31
sotillo #3 sotillo
Si solo fuera esto, mirar lo que votan unas y otros
1 K 28
estemenda #8 estemenda *
Errónea. Hay una ligera mayoría de mujeres tanto en hábitos de lectura como en asistencia a gimnasios.
www.gestionfit.com/industria/las-mujeres-son-mayoria-en-los-gimnasios?
www.cultura.gob.es/actualidad/2023/02/230227-barometro-habitos-lectura
0 K 12
FrayM #14 FrayM
Soy un hombre. Leo y voy al jiñasio todos los días.

Palabra Leonor .
0 K 10
#10 Jacusse
A ver si van a querer decir que ir al gimnasio es malo...
0 K 10
Tarod #2 Tarod
Audiolibro siempre mientras haces deporte. Dos en uno imbatible.
0 K 10
#4 gadish
#2 recomendaciones?
0 K 7
Tarod #7 Tarod
#6 Hombre el ejercicio suele ser repetitivo. Poco que pensar mientras corres o pedaleas Etc…
Salvo que hagas ejercicio realmente fuerte que efectivamente no estás para libros.

#4 de libros? Puff mil. Por decirte uno project hail Mary que en audio es mejor.
2 K 27
#11 gadish
#7 gracias! Estoy entrenändome y odio las horas solo corriendo sin hacer nada.
1 K 17
yabumethod #6 yabumethod
#2 Yo hago eso y ni entreno bien ni me entero del libro. SI eso pongo un podcast.
1 K 20
PijoProgre #16 PijoProgre
Las tías no van al gimnasio supongo. Xataka xatakeando para variar
0 K 6

