Mujeres desenfrenadas en huelga sexual: Las 8 ilustraciones eróticas de Aubrey Beardsley para Lisístrata, 1896 (ENG)  

Aubrey Beardsley fue contratado para realizar ocho ilustraciones de la obra cómica erótica griega Lisístrata para una edición privada publicada por Leonard Smithers en 1896. Smithers era el editor británico orgulloso de «publicar lo que todos los demás temen tocar». Inspirados en los grabados japoneses shunga (eróticos) de las luchas de penes de Kawanabe Kyôsai, los dibujos de tinta sobre papel de Beardsley son obscenidades de alta calidad, que se guardan fácilmente entre las hojas de libros menos subidos de tono.