Un gusano en el cerebro de una mujer, que es un parásito de la serpiente pitón, descolocó a los médicos durante meses hasta que lo encontraron. El Secretario de Salud de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump es Robert F. Kennedy Jr., un señor que además de ser antivacunas, declaró bajo juramento en 2012 que tenía un gusano en el cerebro que le provocaba pérdida de memoria y confusión mental. Pero si esto suena a fantasía delirante, ahora se convierte en realidad para una mujer en Australia.