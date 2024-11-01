edición general
Una mujer de Reus se enfrenta a un desahucio después de que Solvia le vendiera el piso equivocado

En 2022, la reusense Ana Tapias quería comprar un piso en propiedad. Aparentemente, el piso era propiedad de la gestora inmobiliaria Solvia y previamente había estado ocupado. Concertó una visita como cualquier otra —a través de la inmobiliaria Casa 10— y no dudó. Ese mismo día se comprometió a hacer la paga y señal y a tramitar la hipoteca. En julio de ese año firmó la escritura ante notario y, con las llaves en la mano, entró en lo que debía ser su nuevo domicilio. O, mejor dicho, en lo que ella creía que era su domicilio. Así fue durante...

| etiquetas: solvia , reus , piso equivocado , hipoteca , desahucio , tapias
8 2 0 K 104 actualidad
4 comentarios
#1 surco
A ver, lo de Solvia es de traca, pero lo del notario es de despido. A que coño se supone que se dedica un notario además de a cobrar?
2 K 41
#2 covacho
#1 No sólo eso. Solvia tenía la llave del piso porque desalojó al ocupa que no era y cambió la cerradura. Además del notario, súmale el agente judicial encargado de la desahucio, y al agente de Solvia que no supieron ver la diferencia entre un piso de 70 metros y otro de 120.
3 K 43
kevers #3 kevers
#1 a firmar los papeles que le pasa al secretario.
2 K 34
#4 gershwin *
#1 En el notario le han realizado compraventa de la vivienda que indicaron por finca registral, simplemente los de Solvia la mostraron otro.

«Le he llegado a ofrecer dinero para que se vaya, pero dice que es poco»
1 K 24

