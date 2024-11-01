Una mujer de Reus se enfrenta a un desahucio después de que Solvia le vendiera el piso equivocado

En 2022, la reusense Ana Tapias quería comprar un piso en propiedad. Aparentemente, el piso era propiedad de la gestora inmobiliaria Solvia y previamente había estado ocupado. Concertó una visita como cualquier otra —a través de la inmobiliaria Casa 10— y no dudó. Ese mismo día se comprometió a hacer la paga y señal y a tramitar la hipoteca. En julio de ese año firmó la escritura ante notario y, con las llaves en la mano, entró en lo que debía ser su nuevo domicilio. O, mejor dicho, en lo que ella creía que era su domicilio. Así fue durante...