Una mujer presa se queda embarazada gracias al semen que le pasaba un compañero de prisión por los conductos de ventilación [ENG]

Es alarmante pensar en mujeres embarazadas tras las rejas, donde es poco probable que tengan acceso a todas las clases de yoga prenatal y a las necesidades dietéticas que ayudan a tener un bebé saludable. Link, quien estaba en la cárcel tras haberle disparado fatalmente a su esposo Pedro Jiménez en 2022, ideó un plan con Depaz mediante el cual él le hacía llegar su semen a través de los conductos de aire acondicionado, antes de que ella se lo insertara usando un aplicador para infecciones por hongos.

Jakeukalane #1 Jakeukalane
"donde es poco probable que tengan acceso a todas las clases de yoga prenatal y a las necesidades dietéticas que ayudan a tener un bebé saludable..."
Según empieza el artículo parece de coña
#2 DatosOMientes
Imaginaos cómo sería la biblia con esto. Dios padre, hijo y espíritu santo, que tomó la forma de un aplicador para infecciones para hongos empapado en semen suministrado por los conductos de ventilación.

Muy largo, no me extraña que se decantaran por una paloma.
