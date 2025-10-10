Una mujer presa se queda embarazada gracias al semen que le pasaba un compañero de prisión por los conductos de ventilación [ENG]

Es alarmante pensar en mujeres embarazadas tras las rejas, donde es poco probable que tengan acceso a todas las clases de yoga prenatal y a las necesidades dietéticas que ayudan a tener un bebé saludable. Link, quien estaba en la cárcel tras haberle disparado fatalmente a su esposo Pedro Jiménez en 2022, ideó un plan con Depaz mediante el cual él le hacía llegar su semen a través de los conductos de aire acondicionado, antes de que ella se lo insertara usando un aplicador para infecciones por hongos.