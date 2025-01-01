Una mujer ingresa en prisión por dejar a su hija menor con dos drogadictos varios días

La Policía Nacional ha detenido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a una mujer como presunta autora de un delito de abandono de menores. La mujer, que ya ha entrado en prisión, fue detenida tras dejar a su hija al cuidado de dos drogodependientes durante cuatro días.
| etiquetas: prisión , hija , menor , drogadictos
Edit: No. Pero no sé el delito exacto, no la dejó sola. En ningun sitio de la ley pone que los consumidores de drogas no puedan tener niños a su cargo.
Me gustaría conocer los detalles
“Los hechos se conocieron cuando varios familiares de la menor la localizaron en la vía pública en compañía de los drogodependientes, lo que motivó la inmediata intervención policial, según ha informado este lunes la Policía Nacional.”
Además si eres abuelo y ves a tu nieta en compañías que desde luego no son las idóneas para una criatura denuncias claro esta.
Sospecho que la madre anda un entorno poco recomendable y que los abuelos lo saben.
PD Casi todo suposiciones mías, la noticia es un poco escueta