Una mujer ingresa en prisión por dejar a su hija menor con dos drogadictos varios días

La Policía Nacional ha detenido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a una mujer como presunta autora de un delito de abandono de menores. La mujer, que ya ha entrado en prisión, fue detenida tras dejar a su hija al cuidado de dos drogodependientes durante cuatro días.

vicus. #2 vicus. *
Más seguro que dejarlos en un colegio de curas es, o eso creo..
Postmeteo #1 Postmeteo *
Sin leer todavia el artículo¿La dejó con los abuelos y éstos son muy aficionados a las benzodiacepinas?

Edit: No. Pero no sé el delito exacto, no la dejó sola. En ningun sitio de la ley pone que los consumidores de drogas no puedan tener niños a su cargo.
Me gustaría conocer los detalles
Aokromes #3 Aokromes
#1 pues si, pone que abandono de menores, pero... no la dejo sola....
antesdarle #4 antesdarle
#3 bueno pero en la calle
“Los hechos se conocieron cuando varios familiares de la menor la localizaron en la vía pública en compañía de los drogodependientes, lo que motivó la inmediata intervención policial, según ha informado este lunes la Policía Nacional.”
Aokromes #5 Aokromes *
#4 seguia estando acompañada. a caso tendrian que haberse quedado encerrados en casa para cuidar de la niña?
antesdarle #7 antesdarle
#5 bueno tendríamos que ver en qué estado estaban los drogodependientes para ver si era abandono o no. Pero vamos no me parece un entorno saludable para una menor
Kantinero #6 Kantinero
#1 Eso he pensado yo, pero profundizando un poco más, concluyo que la madre también es drogodependiente
Además si eres abuelo y ves a tu nieta en compañías que desde luego no son las idóneas para una criatura denuncias claro esta.
Sospecho que la madre anda un entorno poco recomendable y que los abuelos lo saben.
PD Casi todo suposiciones mías, la noticia es un poco escueta
