Mujer francesa de 86 años, retenida por ICE tras mudarse a EE.UU para reunirse con su antiguo amor [ENG]

Una mujer francesa de 86 años que se mudó el año pasado a EE.UU reavivando un amor de la década de 1960 está retenida en un centro de ICE en Luisiana. Según ICE se trata de una "inmigrante ilegal de Francia", pero según el hijo tenía la green card en trámite después de haber contraído matrimonio el año pasado. Todavía no había recibido la green card cuando su marido murió de manera repentina en enero de este año, dejando su estatus en cierto limbo.