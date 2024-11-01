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Mujer francesa de 86 años, retenida por ICE tras mudarse a EE.UU para reunirse con su antiguo amor [ENG]

Mujer francesa de 86 años, retenida por ICE tras mudarse a EE.UU para reunirse con su antiguo amor [ENG]

Una mujer francesa de 86 años que se mudó el año pasado a EE.UU reavivando un amor de la década de 1960 está retenida en un centro de ICE en Luisiana. Según ICE se trata de una "inmigrante ilegal de Francia", pero según el hijo tenía la green card en trámite después de haber contraído matrimonio el año pasado. Todavía no había recibido la green card cuando su marido murió de manera repentina en enero de este año, dejando su estatus en cierto limbo.

| etiquetas: ice , detenciones , alabama , luisiana
12 1 0 K 142 CamisaParda
7 comentarios
12 1 0 K 142 CamisaParda
themarquesito #1 themarquesito
Para esto sirve ICE: encerrar ancianas, asesinar a ciudadanos, intimidar a gente en general, secuestrar a niños... Pero luego los comparas con las SA y se enfadan
8 K 122
Mangione #7 Mangione *
#1 En campos de concentración. Que hay que decirlo todo, porque esta gentuza ni cuando tienen la puta realidad delante son capaces de verla.
Y luego vendrán con lloros de que ellos no sabían qué...
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#4 Albarkas
- ¿Francesa? ¡¡¡Esas son las peores!!!
- ¡¡¡Oiga, que tiene 86 años y quiere reunirse con un antiguo amor!!!
- ¡¡¡¡86 años de maldad y hablando francés!!!! A la puta calle y expulsada.
Ese es el nivel.
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Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
No se diferencian de los nazis de hace 80 años salvo en el idioma
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Connect #6 Connect
¿Y como tienes a una mujer de esa edad acostumbrada a vivir bien, en una prisión? Pudiera ser que hasta tuviera incontinencia urinaria.
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#5 DenisseJoel
Todavía no ha aparecido por el hilo ninguno de los que defienden esas políticas. ¿Por qué será? ¿Ha dejado de funcionar el efecto llamada?
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#2 srskiner
Antes del amanecer, parte IV
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menéame