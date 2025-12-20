edición general
3 meneos
20 clics
Mujer de Florida es acusada de matar a tiros a sus dos exmaridos el mismo día en distintos condados

Mujer de Florida es acusada de matar a tiros a sus dos exmaridos el mismo día en distintos condados  

Según los reportes oficiales, la mujer tiene cinco hijos, producto de sus relaciones con los dos exmaridos fallecidos. Una mujer de 48 años, identificada como Susan Avalon, fue arrestada en Florida y acusada de homicidio tras presuntamente matar a tiros a sus dos exmaridos en ataques separados ocurridos el mismo día en distintos puntos del estado, la información fue confirmada por el sheriff del condado de Manatee, Rick Wells, durante una conferencia de prensa ofrecida el jueves.

| etiquetas: mujer , acusada , matar , dos , exmaridos , mismo dia
2 1 0 K 45 actualidad
6 comentarios
2 1 0 K 45 actualidad
toshiro #2 toshiro
Obviamente algo habían hecho
2 K 36
#3 unocualquierax
#2
En todo caso, algo que no le gustaba a ella.
Y dudo que merecieran la muerte.
0 K 10
woody_alien #6 woody_alien
#2 Casarse con esa perla.
0 K 12
#5 Pixmac
Menuda joya de señora. Adeudaba manutención, los 200 dólares para mantener la licencia de conducir y en 2004 la acusaran de abuso infantil, que imagino que será maltratar a alguno de los hijos. Y ahora tendrá dos cargos por homicidio o asesinato.
1 K 31
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en Tampa y en el condado de Manatee, con varias horas de diferencia, y estarían relacionados con disputas legales por custodia y manutención infantil.
0 K 20
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#1 Pues ahora custodia y manutención correrán a cargo del estado.
0 K 11

menéame