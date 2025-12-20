Mujer de Florida es acusada de matar a tiros a sus dos exmaridos el mismo día en distintos condados  

Según los reportes oficiales, la mujer tiene cinco hijos, producto de sus relaciones con los dos exmaridos fallecidos. Una mujer de 48 años, identificada como Susan Avalon, fue arrestada en Florida y acusada de homicidio tras presuntamente matar a tiros a sus dos exmaridos en ataques separados ocurridos el mismo día en distintos puntos del estado, la información fue confirmada por el sheriff del condado de Manatee, Rick Wells, durante una conferencia de prensa ofrecida el jueves.