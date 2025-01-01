edición general
3 meneos
40 clics
Una mujer se enfrenta a 2 años de cárcel por robar un torito

Una mujer se enfrenta a 2 años de cárcel por robar un torito

El fiscal pide dos años de prisión para una mujer a la que acusa de apropiarse de una carretilla elevadora

| etiquetas: cárcel , torito , vocabulario infantil
2 1 0 K 26 ocio
4 comentarios
2 1 0 K 26 ocio
wildseven23 #2 wildseven23
A lo mejor abandonó por la noche la manada.
4 K 50
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
que se esperaba la femina? una suscripcion anual a Netflix y las gracias?
4 K 14
g3_g3 #3 g3_g3
Poco me parece, para una gentuza tan ladrona y descarada.
0 K 12
JovenCarcamal #4 JovenCarcamal
Pensaba que era uno guapo y enamorado de la luna
0 K 9

menéame