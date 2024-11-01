Estados Unidos: mujer consigue 14 millones de dólares de indemnización después de que un helado la dejara estéril [EN]

Ingirió sin saberlo clavos y fragmentos metálicos que se encontraban en el helado. Las reacciones en las redes sociales al caso han sido diversas, y algunos usuarios la acusan de negligencia y fraude. “¿Por qué siguió comiendo después de sentir que algo andaba mal? La gente se sentirá animada a cometer estafas después de ver la cantidad que le dieron”, dijo uno. “Yo comería clavos y trozos de metal por 14 millones de dólares”. “Hombre, veo historias como esta y pienso: ¿por qué no compré ese helado?”. “Algunas personas tienen toda la suerte ”.