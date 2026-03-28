Una mujer es condenada a 25 años de prisión por meter a sus dos hijos en el congelador

Según informa el medio francés La Dépêche, el Tribunal de lo Penal de Vaucluse dictó la sentencia contra Aurélie S., de 44 años, tras considerar probado que la muerte de los pequeños se debió a negligencia grave. El tribunal no halló pruebas suficientes para afirmar que la madre tuviera intención de matar, pero sí la declaró culpable de causar la muerte por omisión y de violencia contra sus otras tres hijas mayores. La acusada, que llevaba tres años en prisión preventiva, escuchó el veredicto sin mostrar emociones y con los brazos cruzados.