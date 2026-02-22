edición general
La mujer del bombero herido en Ferrol reclama seguridad para los efectivos

No son sus mujeres ni sus madres las que durante 24 horas de guardia tienen el corazón encogido porque apenas son 3/4 en el parque de bomberos en muchas noches complicadas –todas desde el 1 de enero– ni son sus hijos quienes quizás no vuelven a ver a su padre y no son sus parejas las que suplican para que el servicio no sea complicado, que regresen sanos y salvos. Y enteros. Déjenme decirles que solo por su culpa, por su irresponsabilidad y por su arrogancia y resistencia a poner solución a lo que llevan más de dos meses pidiendo

