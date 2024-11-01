La mujer en el ajedrez medieval (2): el papel de Isabel la Católica en el origen del ajedrez moderno

«No debería sorprendernos que la transformación oficial de la reina del ajedrez en la pieza más fuerte del tablero coincidiera con el reinado de Isabel de Castilla», nos dice Marilyn Yalom. En real…
| etiquetas: reino aragón , valencia , ajedrez , reina , isabel , isabel la católica
Esa palabra es: Trebejo.
No lo sabías?
Pues ya lo sabes.
P.D. Quieres trolear a un bisoño ajedrecístico?
Házle una captura al paso.
Hay ocasiones en las que este movimiento ha terminado a hostias en partidas taberneras.