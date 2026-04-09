Muestro mi profunda (e inútil) preocupación

Más de 60 países miembros de la ONU han suscrito este jueves una declaración que constata su “profunda preocupación por la escalada de tensiones en Líbano”.
10 asesinados: Los países "Mostramos nuestra profunda preocupación"
100 asesinados: Los países "Mostramos nuestra profunda preocupación"
1.000 asesinados: Los países "Mostramos nuestra profunda preocupación"
10.000 asesinados: Los países "Mostramos nuestra profunda preocupación"
100.000 asesinados: Los países "Mostramos nuestra profunda preocupación"
Parada a repostar, bajamos el nivel pero seguimos matando cada día: Los países "Tururu tururu tururu".
Volvemos a la carga:
10 asesinados: Los países "Mostramos nuestra profunda preocupación"
1.000 asesinados: Los países "Mostramos nuestra profunda preocupación"
....
¿En qué momento hemos aceptado que un estado puede arrasar de todas las maneras posibles a un conjunto de personas en la mayoría de casos inocentes e indefensas sin ningún tipo de consecuencia?
¿No hemos evolucionado como especie para que esto esté pasando delante de nuestros ojos y lo máximo que mostremos sea nuestra "Profunda preocupación"?
¿Cuánta gente más ha de morir? Son personas joder, niños, hombres y mujeres inocentes, familias enteras, personas con sueños, dificultades, sentimientos, como todos nosotros.
Y luego dedicando páginas y páginas de prensa a un viajecito a la luna inflado de propaganda (me encanta la astronomía y el espacio), donde se han gastado millonadas mientras se deja que miles de personas mueran de la manera más atroz.
¡Váyanse a la mierda!