La muerte del sueño americano es ya oficial [EN]

Decenas de millones de estadounidenses están a tres meses de la ruina financiera. Un solo trimestre separa al hogar promedio de la bancarrota. Una deuda adicional de poco más de 6.000 dólares es suficiente para que una familia caiga en la ruina. Seis mil dólares, el precio de un coche de segunda mano. El sueño americano nunca se trató solo de dinero. En muchos sentidos, era una promesa de progreso, una ilusión de un futuro mejor. Si bien esa promesa no ha sido declarada oficialmente sin valor, cada vez menos personas la aceptan sin reservas.