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La muerte del sueño americano es ya oficial [EN]

Decenas de millones de estadounidenses están a tres meses de la ruina financiera. Un solo trimestre separa al hogar promedio de la bancarrota. Una deuda adicional de poco más de 6.000 dólares es suficiente para que una familia caiga en la ruina. Seis mil dólares, el precio de un coche de segunda mano. El sueño americano nunca se trató solo de dinero. En muchos sentidos, era una promesa de progreso, una ilusión de un futuro mejor. Si bien esa promesa no ha sido declarada oficialmente sin valor, cada vez menos personas la aceptan sin reservas.

| etiquetas: estados unidos , opinión , sueño americano , muerte , oficial
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5 comentarios
13 5 0 K 163 EEUU
ochoceros #3 ochoceros
El sueño americano...  media
1 K 21
Pertinax #4 Pertinax *
Por eso es tan importante que mantengamos Europa.
0 K 18
azathothruna #2 azathothruna
Y que se quede asi.
Mientras los gringos vivian ese paraiso. la doctrina monroe y demas sembraban dolor sangre y lagrimas en el resto del mundo.
0 K 12
#1 Joroñas *
Lo han fusilado, lo han asfixiado con gas o lo han electrocutado? Porque parece ser que inyecciones letales no quedan
0 K 10
#5 diablos_maiq
#1 ahorcado
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menéame