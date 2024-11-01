La muerte de cuatro personas bajo detención de ICE en cuatro días provoca alarma en medio del creciente número de arrestos [ENG]

Cuatro personas detenidas por Inmigración han muerto en un período de cuatro días este mes, aumentando la preocupación entre activistas y algunos miembros del Congreso sobre las condiciones de detención. Una muerte ocurrió el 12 de diciembre, otras dos el día 14, y el cuarta el 15 de diciembre según notas de prensa de ICE. Las recientes muertes elevan el total a 30 en 2025, el número más alto desde 2004 cuando murieron 31 personas detenidas por ICE