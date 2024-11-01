Mueren al menos 22 personas en el choque de un tren contra una grúa de construcción en Tailandia  

Al menos 22 personas han muerto y 55 han resultado heridas este miércoles en Tailandia, cuando un tren expreso ha descarrilado tras golpear una grúa de construcción caída sobre las vías a la altura de la aldea de Ban Thanon Kot, en la provincia interior de Nakhon Ratchasima. Se trata del último balance de que han dado las autoridades mientras los equipos de rescate continúan trabajando sobre el terreno para liberar a los pasajeros restantes atrapados entre los restos, según ha informado el diario tailandés 'The Nation'.