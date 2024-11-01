edición general
4 meneos
35 clics
Mueren al menos 22 personas en el choque de un tren contra una grúa de construcción en Tailandia

Mueren al menos 22 personas en el choque de un tren contra una grúa de construcción en Tailandia  

Al menos 22 personas han muerto y 55 han resultado heridas este miércoles en Tailandia, cuando un tren expreso ha descarrilado tras golpear una grúa de construcción caída sobre las vías a la altura de la aldea de Ban Thanon Kot, en la provincia interior de Nakhon Ratchasima. Se trata del último balance de que han dado las autoridades mientras los equipos de rescate continúan trabajando sobre el terreno para liberar a los pasajeros restantes atrapados entre los restos, según ha informado el diario tailandés 'The Nation'.

| etiquetas: thailandia , mueren , al menos , 22 personas , choque , tren , grua , contruccción
4 0 1 K 61 Sucesos
5 comentarios
4 0 1 K 61 Sucesos
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El incidente ha ocurrido alrededor de las 9.45 (hora local), cuando el tren expreso especial que cubría la ruta entre Bangkok y Ubon Ratchathani --capital de la provincia fronteriza con Laos y Camboya-- ha chocado contra la grúa de construcción que bloqueaba su paso. El impacto ha provocado el descarrilamiento del tren, que circulaba a alta velocidad.
0 K 20
#2 bibubibu
En Tailandia todavía hay que mejorar muchas cosas. A veces parece un país del tercer mundo.
0 K 7
#4 guillersk
#2 "parece "
0 K 10
#5 baronluigi
#2 Con esa creencia creo que fue Daniel Sancho, a cometer su crimen.
0 K 10

menéame