Mueren cuatro militares israelíes por la explosión de una bomba en una carretera en Rafá, al sur de Gaza

Al menos cuatro militares israelíes han muerto y otros tres han resultado heridos este jueves por la explosión de una bomba en una carretera en la ciudad gazatí de Rafá, en el sur de la Franja, según ha informado el Ejército de Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comunicado el balance y ha proporcionado las identidades de los fallecidos, que tenían entre 20 y 26 años. Con ellos, cerca de 470 agentes de las fuerzas de seguridad israelíes han muerto en la ofensiva en el enclave palestino. De los heridos, uno de ellos se encuentra..

smilo #3 smilo
El titular está mal, será que han muerto 4 terroristas.
ipanies #1 ipanies
Agentes de las fuerzas de seguridad israelíes?!?!?!?! Es más rápido y ajustado a la realidad llamarlos genocidas.
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#1

Neolengua. Es como ahora la moda de llamar contratistas a los mercenarios.
vicus. #10 vicus.
Hostias, han muerto cuatro orcos, Sauron estará triste mirando con su ojo desde su torre.
#5 soberao
No queda claro si es por fuego amigo, porque habrá tantas bombas sin explotar de las toneladas que ha lanzado Israel que aunque estén sacrificando a niños y sus familias, andar sobre bombas tiene sus riesgos.
Gry #6 Gry
#5 Tiene toda la pinta, si no culparían a Hamás.
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #9 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
Mira, una pequeña buena noticia para empezar el día.
cocolisto #2 cocolisto
Algo es algo.
Rorschach_ #8 Rorschach_
Como si son cuarenta, irrelevante, que se jodan, cuatro o cuarenta hijos de puta menos.
#4 AlexGuevara
4 menos
#11 Perrota
La bomba está bien? Pobre.
