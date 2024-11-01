Mueren cuatro militares israelíes por la explosión de una bomba en una carretera en Rafá, al sur de Gaza

Al menos cuatro militares israelíes han muerto y otros tres han resultado heridos este jueves por la explosión de una bomba en una carretera en la ciudad gazatí de Rafá, en el sur de la Franja, según ha informado el Ejército de Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comunicado el balance y ha proporcionado las identidades de los fallecidos, que tenían entre 20 y 26 años. Con ellos, cerca de 470 agentes de las fuerzas de seguridad israelíes han muerto en la ofensiva en el enclave palestino. De los heridos, uno de ellos se encuentra..