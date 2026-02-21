Muere Willie Colón, pionero y leyenda de la salsa, a los 75 años

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, ha dicho en un comunicado su familia.
Si pretendes recoger
Siembra
Si pretendes cosechar
Pero no olvides
Que de acuerdo a la semilla
Así serán los frutos que recogerás
Siembra
Si pretendes alcanzar
Lo que
El futuro te traerá
Pero no olvides
Que de acuerdo a la semilla
Así serán los frutos que recogerás
Siembra"
Un disco inolvidable con Rubén Blades.
youtu.be/y8SeNGy4_i0?si=DWy5IU6BtXPlGjTw
y que el idilio perdure siempre al llegar la noche"