Muere Willie Colón, pionero y leyenda de la salsa, a los 75 años

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, ha dicho en un comunicado su familia.

perrico #4 perrico
La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida.
:'(
Djangology #1 Djangology
"Siembra
Si pretendes recoger
Siembra
Si pretendes cosechar
Pero no olvides
Que de acuerdo a la semilla
Así serán los frutos que recogerás
Siembra
Si pretendes alcanzar
Lo que
El futuro te traerá
Pero no olvides
Que de acuerdo a la semilla
Así serán los frutos que recogerás
Siembra"

Un disco inolvidable con Rubén Blades.
Corvillo #3 Corvillo
#1 Espero que hayan podido hacer las paces. Ambos llevarán paz luego de este sensible fallecimiento.
ventajas #5 ventajas
"Que a besos yo te levante al rayar el día
y que el idilio perdure siempre al llegar la noche"
