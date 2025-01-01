edición general
Muere una trabajadora tras ser aplastada por una máquina agrícola en Pozohondo

Se trata de una mujer de 40 años que ha perdido la vida en una finca agraria de este municipio de Albacete

#1 DatosOMientes
Qué desgracia morir trabajando.
