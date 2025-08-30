Muere tiroteado el expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi

El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado a tiros en Leópolis, en el oeste del país, según ha informado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.
| etiquetas: asesinato , parubi , leopolis , ucrania
Sobre Andri Parubi ya que no aparece ninguna información en la noticia sobre él.
"El responsable del CSN es Andri Parubi, oriundo de Galitzia. Parubi fue el “Comandante de la Autodefensa del Maidán”, es decir la persona que, más o menos, coordinaba el dispositivo paramilitar de la revuelta. Parubi fue el fundador del Partido Socialista-Nacionalista de Ucrania (SNPU),… » ver todo el comentario