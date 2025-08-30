edición general
Muere tiroteado el expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi

El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado a tiros en Leópolis, en el oeste del país, según ha informado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

#1 Rayder
Sobre Andri Parubi ya que no aparece ninguna información en la noticia sobre él.

"El responsable del CSN es Andri Parubi, oriundo de Galitzia. Parubi fue el “Comandante de la Autodefensa del Maidán”, es decir la persona que, más o menos, coordinaba el dispositivo paramilitar de la revuelta. Parubi fue el fundador del Partido Socialista-Nacionalista de Ucrania (SNPU),…   » ver todo el comentario
#2 Elanarkadeloshuevos
#1 mira que te encierren por corrupción y te apellides Timoshenko... Y hablando de la noticia: Vamos que se han cargado a tremendo naziolo. Nazi muerto abono pal huerto.
#3 Grymyrk
#1 Desnazificado
#4 Tkachenko
Ajuste de cuentas entre nazis
#5 Nowotny
Será ajuste entre ellos? O están facilitando el camino para un acuerdo antes de que a alguno se le ocurra dar un golpe de estado?...
