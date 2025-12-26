Muere Perry Archangelo Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure, a los 65 años

La noticia llegaba desde la web de la banda The Cure: uno de sus miembros más emblemáticos, Perry Bamonte, ha muerto este viernes a la edad de 65 años. "Con enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció en su casa durante la Navidad tras una breve enfermedad", refleja el sitio del grupo. De igual forma, en el comunicado definen al guitarrista y teclista como alguien "callado, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo.