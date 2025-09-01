·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7423
clics
Impactante vídeo muestra a policías tranquilos manejando la situación sin violencia (Eng)
7166
clics
Comparación y evolución del tamaño de los submarinos por pais
5268
clics
Creencia en la vida después de la muerte (2022)
5662
clics
Boicot a la Vuelta
4336
clics
El motivo por el que los republicanos están destruyendo la Ciencia y ya de paso el poderío económico estadounidense
más votadas
962
Madrid reconoce haber pagado más de 5.000 millones de euros a los hospitales de Quirón en seis años de Gobierno de Ayuso
446
Importantes productores de Hollywood colaboran con Israel para defender sus crímenes de guerra. Lo que sabemos por las revelaciones de WikiLeaks sobre el “Archivo Sony”
399
AEMET también desmonta el informe de la Guardia Civil sobre la dana por no preguntar "a los que saben" de meteorología
556
Un grupo de artistas judíos interrumpe un concierto de la BBC en Londres en apoyo a Palestina
255
El Gobierno de Moreno Bonilla desbloquea un macrocontrato de 533 millones de euros con 38 empresas y 50 clínicas privadas para derivar intervenciones sanitarias a partir de este mes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
97
clics
Un niño de 11 años muere tras ser tiroteado mientras tocaba el timbre de una casa como broma
Un niño de once años muere tiroteado por llamar al timbre de una casa en Estados Unidos gastando una broma
|
etiquetas
:
niño
,
muerto
,
tiroteo
,
broma
13
3
0
K
294
actualidad
28 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
0
K
294
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Connect
Para los que digan que aumentar las condenas reduce la criminalidad. Más duros que son en Estados Unidos, y en cambio allí muere gente tiroteada todos los días. Y por chorradas como llamar a un timbre. Allí no respetan ni a los críos. Son como monos de una selva.
7
K
91
#12
Khadgar
#4
Favor de no insultar a los monos.
3
K
38
#17
fremen11
#4
Son sus enmiendas y se las follan como quieren. No hay nada como que en tu Carta Magna diga que tienes derecho a portar armas y defender tu propiedad privada, porque ya sabemos todos lo que ocurre, hay gente que tiene las neuronas suficientes para pasar el día.........y como dijo equivocadamente el sargento Arensivia, desde que se inventaron las pistolas se acabaron los chulos........
0
K
9
#22
Tronchador.
#4
Yo no digo que baje la criminalidad, yo digo que hay gente que no merece vivir en sociedad, y que cuanto más tiempo pase entre rejas mejor, y que no me importa si se rehabilitan o no, que hay crímenes que no merecen el esfuerzo ni la moral del intento de reinserción, para mí pierden ese derecho, por ejemplo esta noticia si es cierta.
0
K
7
#25
kumo
*
#4
Allí no respetan ni a los críos.
Ehem...
www.nbcnews.com/news/us-news/10-year-old-boy-custody-allegedly-killing
Ni los crios respetan a los mayores
Por lo que se ve ya ha habido varios incidentes similares con lo del timbre.
0
K
9
#27
eltercerhombre
#4
Y aunque estoy muy de acuerdo con que aumentar las penas no parece conseguir mejoras, si que hay algo que creo que habría que solucionar en España: ajustarlas al concepto social de justicia.
En muchos casos se critica la levedad de las penas, o la inconsistencia de estas entre diferentes delitos. Y esto crea una sensación/opinión social de falta de justicia. Y eso no es bueno.
La sociedad debe pensar que la justicia es, precisamente, justa. Y aquí, o no lo es, o no se ha conseguido trasmitir correctamente que varas de medir se usan.
0
K
10
#8
Penetrator
Sólo con leer el titular ya sabía en qué país había ocurrido.
4
K
58
#6
antesdarle
En un país donde todo el mundo va armado y la mitad de la población creen que el génesis es un hecho histórico yo no iría haciendo tanta broma.
4
K
53
#21
GanaderiaCuantica
#6
es un tema de salud mental, y añadiría educación (familiar y de la televisión/politicos). La gente que hace estas cosas no está bien de la cabeza, y en EEUU ese porcentaje de la población es mucho mayor que en Europa.
Viven con una actitud como si estuviesen en guerra en territorio enemigo.
1
K
17
#1
A_S
Si leéis la noticia veréis que ya son varios adolescentes asesinados por gastar la típica broma de llamar al timbre y salir corriendo
3
K
52
#5
Tertuliano_equidistante
Si hubiera llevado armas habría podido defenderse
4
K
48
#18
The_Ignorator
#5
Si los chavales hubieran rematado la broma con la tipica bolsa ardiendo con caca, pero con una
Betty saltarina
ahora el chaval estaría vivo
0
K
11
#10
skaworld
Me han matao al hijo pero y lo que nos hemos reido
4
K
46
#13
Battlestar
#10
También te digo, este no vuelva a gastar bromitas.
3
K
41
#20
The_Ignorator
#13
Tampoco se le va a ocurrir votar Democrata
0
K
11
#7
Sandman
SI Ud. es un político estadounidense, por favor, elija su respuesta ante tal acontecimiento:
a)
Si el timbre hubiese tenido un arma para defenderse...
(o algo así)
b)
Thoughts and prayers
2
K
34
#11
Khadgar
*
#7
c) Si el niño hubiese tenido un arma...
d) La culpa es de los padres, que los visten como dianas.
e) hasta la vista, baby.
2
K
34
#16
Khadgar
Es su derecho constitucional el tener armas para
luchar contra líderes tiranos
pegar cuatro tiros a un crio que me ha molestado.
1
K
29
#2
YeahYa
#0
Te he editado el titular, que lo habías puesto cortado
1
K
27
#3
A_S
#2
muchas gracias, que la estoy enviando desde el móvil
1
K
27
#26
Pixmac
Es como
www.youtube.com/shorts/ODFgNgcFMZI
pero con un final desgraciado.
0
K
20
#9
javic
Hace muchos años me llevé una patada por lo mismo. En mi caso merecida porque el grupo de chavales nos cebabamos con las mismas puertas.
La diferencia de castigo infinita...
1
K
18
#14
The_Ignorator
Miremosle el lado positivo.
Un potencial adulto armado menos.
Yo veo ahi autodefensa, claramente.
0
K
11
#28
Expat_Guinea_Ecuatorial
Bastantes casos asi y hasta peores, me ha recordado a este hijo de puta que mato a un niño de 5 años por meterse en su cesped
abc11.com/post/cannon-hinnant-darius-sessoms-guilty-plea-life-in-priso
0
K
10
#15
kastanedowski
La gente al menos se puede defender, como va el tema en Espana?
0
K
10
#19
Khadgar
*
#15
Estados Unidos: 5.8 homicidios por cada cien mil habitantes, España: 0.69.
es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Países_por_tasa_de_homicidio_intencional
Pero se pueden defender. Lo que pasa es que no se les debe dar muy bien.
2
K
28
#23
GanaderiaCuantica
#19
en un tiroteo, cuanto más tiempo esperen “los buenos” para disparar, más tiempo tendrán “los malos” para disparar también y habrán más víctimas.
La solución es clara: “los buenos” deben adoptar la estrategia del gatillo flojo y disparar cuanto antes, sin pensar.
Eso bajará las cifras.
0
K
9
#24
veratus_62d669b4227f8
#15
En España va de que no tenemos que defendernos de que un imbecil congenito nos peque un tiro porque afortunadamente ni estamos todo el dia acojonados por todo, aunque le gustase a algunos, ni la gente va armada por la calle.
0
K
7
Ver toda la conversación (
28
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ehem... www.nbcnews.com/news/us-news/10-year-old-boy-custody-allegedly-killing
Ni los crios respetan a los mayores
Por lo que se ve ya ha habido varios incidentes similares con lo del timbre.
En muchos casos se critica la levedad de las penas, o la inconsistencia de estas entre diferentes delitos. Y esto crea una sensación/opinión social de falta de justicia. Y eso no es bueno.
La sociedad debe pensar que la justicia es, precisamente, justa. Y aquí, o no lo es, o no se ha conseguido trasmitir correctamente que varas de medir se usan.
Viven con una actitud como si estuviesen en guerra en territorio enemigo.
a) Si el timbre hubiese tenido un arma para defenderse... (o algo así)
b) Thoughts and prayers
d) La culpa es de los padres, que los visten como dianas.
e) hasta la vista, baby.
luchar contra líderes tiranospegar cuatro tiros a un crio que me ha molestado.
La diferencia de castigo infinita...
Un potencial adulto armado menos.
Yo veo ahi autodefensa, claramente.
abc11.com/post/cannon-hinnant-darius-sessoms-guilty-plea-life-in-priso
es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Países_por_tasa_de_homicidio_intencional
Pero se pueden defender. Lo que pasa es que no se les debe dar muy bien.
La solución es clara: “los buenos” deben adoptar la estrategia del gatillo flojo y disparar cuanto antes, sin pensar.
Eso bajará las cifras.