Muere una niña y varias personas resultan heridas en un atropello en Palma

Una niña de 7 años ha muerto y su madre y su abuela han resultado heridas este domingo en Palma después de que un conductor las haya atropellado tras subirse a la acera por causas que se investigan, si bien las primeras informaciones indican que el hombre habría perdido el control del coche. Fuentes municipales han detallado que los hechos han sucedido durante la mañana en el barrio de Coll de'n Rabassa, cuando el conductor se ha subido a la acera de la calle y ha arrollado a varias personas.