Muere niña de 14 años tras operación estética; madre encubre al cirujano, su actual pareja [MEX]

Paloma Nicole Arellano Escobedo, una menor de 14 años de edad originaria de Durango, perdió la vida el pasado 20 de septiembre tras someterse a procedimientos de cirugía estética que, presuntamente, fueron autorizados e incluso asistidos por su madre. Según la denuncia presentada por el padre de la menor, la madre nunca le informó ni le pidió autorización para las intervenciones quirúrgicas. La verdad comenzó a salir a la luz tras una serie de inconsistencias y el hallazgo de cicatrices quirúrgicas en el cuerpo de la adolescente. El cirujano...