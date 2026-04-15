Muere Moya Brennan, princesa de la música celta, voz de Clannad y hermana de Enya

Murió el pasado lunes en Donegal a los 73 años de edad tras una breve enfermedad. Con Clannad participó en 13 álbumes, el último de ellos Nádúr (2013). La banda continuó de gira hasta 2024. Ese mismo año, Brennan publicó su último álbum en solitario, Voices & Harps IV (2024), junto a Cormac de Barra. Su voz hizo de Clannad uno de los principales exponentes de la música tradicional irlandesa tras un éxito incontestable, que solo se incrementó al incorporarse al grupo la hermana menor de Brennan, Enya. La llamada “primera dama de la música celta” colaboró con artistas como Mick Jagger, de The Rolling Stones; Robert Plant, de Led Zeppelin; Shane MacGowan, de The Pogues; y Bono, líder de U2.