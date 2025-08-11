Muere Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano, tras el atentado que sufrió en Bogotá

El senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay ha fallecido este lunes como consecuencia de los disparos que recibió el sábado 7 de junio, en Bogotá, mientras intervenía en un acto de campaña. Ha muerto en la Fundación Santa Fe, la clínica a la que había sido trasladado el político, de 39 años, hijo de la periodista asesinada Diana Turbay y nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala. El estado de salud de Uribe Turbay se había agravado en la madrugada del domingo.