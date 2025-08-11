edición general
11 meneos
18 clics
Muere Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano, tras el atentado que sufrió en Bogotá

Muere Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano, tras el atentado que sufrió en Bogotá

El senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay ha fallecido este lunes como consecuencia de los disparos que recibió el sábado 7 de junio, en Bogotá, mientras intervenía en un acto de campaña. Ha muerto en la Fundación Santa Fe, la clínica a la que había sido trasladado el político, de 39 años, hijo de la periodista asesinada Diana Turbay y nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala. El estado de salud de Uribe Turbay se había agravado en la madrugada del domingo.

| etiquetas: muerte , miguel , uribe , candidato , colombiano , atentado
9 2 0 K 147 actualidad
3 comentarios
9 2 0 K 147 actualidad
Asimismov #3 Asimismov
DEP la dinastía
0 K 12
lonnegan #1 lonnegan *
Joer pues si que ha durado. Yo pensaba que había muerto a las pocas horas. D.E.P
0 K 11
Pedro_Bear #2 Pedro_Bear
Si hubiese sobrevivido hubiese quedado similar a Schumacher. Pasaban vendiendo que iba a regresar.
0 K 9

menéame