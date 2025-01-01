·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12730
clics
Votante de Vox ¿Confiarías en el administrador de esta empresa?
6775
clics
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
3865
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
3728
clics
Pirómanos del recorte
3644
clics
El ala de un avión de Delta Air Lines se rompió en pleno vuelo con 62 pasajeros: el video del aterrizaje de emergencia
más votadas
610
Solo lo público salva al pueblo
696
Vox se opuso a la ley de bomberos forestales en Castilla y León porque dice "bomberas"
546
El aplaudido discurso de Dani Garrido sobre la participación de Israel en La Vuelta: "Blanquea el genocidio"
292
Policías en guerra contra Tebas por los dispositivos de seguridad de La Liga: ¡Que pague...!
544
Presidente irlandés urge a aplicar Capítulo VII de ONU para Palestina
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
60
clics
Manuel de la Calva, componente del Dúo Dinámico a los 88 años
Ha muerto a los 88 años el cantante y compositor Manuel de la Calva (Barcelona, 15 de febrero de 1937), conocido principalmente por ser integrante del Dúo Dinámico junto a Ramón Arcusa.
|
etiquetas
:
muere manuel de la calva
,
dúo dinámico
9
2
0
K
100
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
100
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
chochis
*
Cuidado con el titular:
larazon.es:
Muere
Manuel de la Calva, componente del Dúo Dinámico a los 88 años.
meneame.net: Manuel de la Calva, componente del Dúo Dinámico a los 88 años
1
K
21
#1
fareway
D.E.P.
"El final, del verano, llegó y tú partirás..."
0
K
12
#3
antesdarle
Corrige titular
0
K
11
#4
torresgump
*
Hasta aquí resistió.
D.E.P.
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
larazon.es: Muere Manuel de la Calva, componente del Dúo Dinámico a los 88 años.
meneame.net: Manuel de la Calva, componente del Dúo Dinámico a los 88 años
"El final, del verano, llegó y tú partirás..."
D.E.P.