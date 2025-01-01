edición general
Manuel de la Calva, componente del Dúo Dinámico a los 88 años

Manuel de la Calva, componente del Dúo Dinámico a los 88 años

Ha muerto a los 88 años el cantante y compositor Manuel de la Calva (Barcelona, 15 de febrero de 1937), conocido principalmente por ser integrante del Dúo Dinámico junto a Ramón Arcusa.

#2 chochis *
Cuidado con el titular:
larazon.es: Muere Manuel de la Calva, componente del Dúo Dinámico a los 88 años.
meneame.net: Manuel de la Calva, componente del Dúo Dinámico a los 88 años
1 K 21
fareway #1 fareway
D.E.P.

"El final, del verano, llegó y tú partirás..."
0 K 12
Corrige titular
Corrige titular
0 K 11
Hasta aquí resistió.
D.E.P.
Hasta aquí resistió.
D.E.P.
0 K 9

