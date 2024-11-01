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Muere Koji Suzuki, creador de 'The Ring' y gran icono del terror japonés

Muere Koji Suzuki, creador de 'The Ring' y gran icono del terror japonés

El novelista nipón estuvo detrás de una saga tan exitosa y amplia como 'The Ring', que se expandió tanto en Japón como en EEUU.

| etiquetas: cine , muerte , japón
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