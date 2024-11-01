Muere un hombre de una cornada durante los 'toros ensogaos' de San Marcos en Beas de Segura

Un hombre perdió la vida este viernes durante las sueltas en honor a San Marcos que se celebran en la localidad de Beas de Segura. Eran las 19:40 horas cuando uno de los toros, que se encontraban sueltos por las calles del municipio segureño, se giró contra un varón que se encontraba haciendo fotografías con su teléfono móvil junto a una de las vallas metálicas habilitadas para separar al público del festejo. El fallecido era un ganadero de 30 años de edad, Santiago Barrero San Román, propietario junto a su esposa del hierro Toros de San Román.