Muere Finley Bone, futbolista de 21 años, tras ser impactada por un rayo mientras entrenaba

Finley Bone, futbolista de 21 años, falleció el pasado 30 de octubre después de que un rayo impactara contra ella mientras participaba en un entrenamiento en Queensland (Australia). La joven jugadora estaba practicando disparos a puerta con otra compañera cuando un rayo impactó directamente en ella, dejándole inconsciente y perdiendo la vida horas después en el Hospital de Nambour, donde fue trasladada lo antes posible por una ambulancia. El trágico suceso tuvo lugar mientras una tormenta eléctrica azotaba la zona en la que Bone y su...

| etiquetas: finley bone , muerte , rayo , futbolista , entrenamiento , australia
7 comentarios
alcama #1 alcama
Descanse en paz.
Estás noticias hacen pensar
kinnikuman #2 kinnikuman *
En Australia hasta el fútbol mata DEP
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
ah? Si?
En qué?
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#3 tranqui, que #_1 no sabe lo que es eso, lo ha dicho por decir algo.
herlocksholmes #4 herlocksholmes
Mira que es improbable que pase, pero nunca le toca a quien se lo merece. Que la tierra te sea leve.
Mistico2 #7 Mistico2 *
Los disparos a puerta yo los conozco como tiros a portería

Seguramente era el único cuerpo que resaltaba en ese campo ante una atmósfera muy electrificada.
