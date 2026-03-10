edición general
Muere el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Fue uno de los mayores referentes de la generación post-boom de la narrativa latinoamericana. Su primera novela, Un mundo para Julius, donde retrata las apariencias de la alta burguesía limeña desde la mirada de un niño huérfano que vivía en una mansión, fue también su gran obra. Con ella ganó el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972 y fue galardonada con el premio a la Mejor Novela en Francia en 1974. Fue el escritor que retrató a los ricos desde dentro, algo inédito para la época.

YSiguesLeyendo
dejaos de uclesitos y demás fantasmas, líderes del postureo hueco. 'Un mundo para Julius' te hace estar y conocer la sociedad limeña desde la mirada sin filtro de un niño. la lei hace muchos años y no se me ha borrado nada de lo que cuenta en esa novela. sin embargo, de muchas de las llamadas "novelas" aclamadas y superventas de ahora que lei hace unos meses no me dejaron ninguna sensación ni recuerdo duraderos. la industria editorial busca la ganancia fácil y rápida y entonces se fabrican títulos de usar y tirar que ni perduran en las librerías ni perduran en la memoria de sus lectores. es lo que queremos? yo creo que no. grande Bryce Echenique!
Robe7064
Que en paz descanse.

¿Julius era huérfano? Mmmm, recuerdo que tenía padres y hermanos, pero que pasaba más tiempo con los sirvientes porque así era o es la vida de la clase alta limeña.
Robe7064
Bryce sabía. Por ejemplo, ese "oñoñoy" que usaban los escolares de la edad de Julius no sé si existía realmente en el habla limeña (seguramente sí), pero retrata en tres silabas a millones.
