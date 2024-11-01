Muere David Scott, congresista demócrata de Georgia que buscaba su 13 mandato

El representante estadounidense David Scott, demócrata de Georgia y el primer presidente negro del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, murió a los 80 años este 22 de abril de 2026. Scott, que aspiraba a su decimotercer mandato en el Congreso a pesar de las críticas internas de su partido, fue en su momento una voz destacada entre los demócratas en temas relacionados con la política de ayuda agrícola y la asistencia alimentaria para los consumidores, además de un miembro afroamericano prominente del grupo moderado "Blue Dog".