Muere Cosme Delclaux, el abogado vizcaíno que estuvo 232 días secuestrado por ETA

Delclaux, perteneciente a una familia de industriales de Neguri, (Getxo), fue secuestrado el 11 de noviembre de 1996 cuanto tenía 34 años y liberado en un paraje del municipio vizcaíno de Elorrio, donde apareció maniatado a un árbol 232 días más tarde, el 1 de julio de 1997. Se da la circunstancia de que seis horas antes de esa liberación, la Guardia Civil había encontrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara en un zulo en Mondragón (Gipuzkoa).