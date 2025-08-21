edición general
Muere Brent Hinds antiguo guitarrista de Mastodon en un accidente de tráfico. (ENG)

El ex-guitarrista de la banda de Atlanta fue atropellado por un Suv cuando circulaba con su motocicleta.

Nihil_1337 #4 Nihil_1337
Putos SUV
Quorthon #1 Quorthon
Solo sale en este periodico, y no parece haber más noticias de otros medios.
Parece bulo
g3_g3 #5 g3_g3 *
Vaya año final ha tenido este hombre.
Una gran pérdida.
RIP :palm: {0x1f62a}

#1 Sólo con la publicación del grupo es suficiente para no decir chorradas.
