Muere Billy Steinberg, compositor de temas como 'Like a Virgin', 'Eternal Flame' o 'True Colors'

Billy Steinberg, el compositor ganador del Grammy y coautor de clásicos del pop como Like A Virgin, de Madonna, o True Colors, de Cyndi Lauper, ha fallecido a los 75 años. El letrista, quien cosechó éxitos en las listas durante más de 30 años, también compuso temas como Eternal Flame, de The Bangles, I'll Stand by You, de The Pretenders y algunos de los mayores éxitos de la década de 1980. Taylor Dayne, Tina Turner, Pat Benatar, Bette Midler, Cheap Trick, Belinda Carlisle y otros muchos artistas grabaron sus canciones.