Muere una bebé de ocho meses en Gaza por el frío y las lluvias causadas por una tormenta polar

Una bebé de ocho meses ha muerto este jueves en la Franja de Gaza a causa del intenso frío asociado a la tormenta polar que sacude el enclave desde el miércoles, que ha dejado además unas lluvias que han inundado y dañado decenas de tiendas de campañas usadas por los desplazados a causa de la ofensiva militar de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"por el frío y las lluvias causadas por una tormenta polar"
Claro, nada tiene que ver, que el estado genocida de Israel se haya cargado todas las viviendas e infraestructura... ha sido el frío polar, y "unas lluvias que han inundado y dañado decenas de tiendas de campañas", donde vivia la familia por puto gusto...
#3 luckyy
#2 venía a eso. Luego lo llaman periodismo
manbobi #1 manbobi
Si los bastardos sionazis no hubieran bombardeado su hogar igual no habría muerto de frío. Lo más probable hubiera sido la muerte en bombardeo.
