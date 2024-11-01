Muere una bebé de ocho meses en Gaza por el frío y las lluvias causadas por una tormenta polar

Una bebé de ocho meses ha muerto este jueves en la Franja de Gaza a causa del intenso frío asociado a la tormenta polar que sacude el enclave desde el miércoles, que ha dejado además unas lluvias que han inundado y dañado decenas de tiendas de campañas usadas por los desplazados a causa de la ofensiva militar de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.