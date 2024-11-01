·
27
meneos
26
clics
Muere un bebé británico por tos ferina al caer las tasas de vacunación (Eng)
La madre del bebé no había sido vacunada contra esta enfermedad altamente infecciosa, que afecta a los pulmones y las vías respiratorias.
vacuna
tos ferina
reino unido
antivacunas
niño
muerto
actualidad
6 comentarios
#4
pcmaster
Pre-premio Darwin para los padres.
1
K
32
#1
Leon_Bocanegra
*
La ciencia no es más que brujería. La tosferina se combate con plantas y vahos de coño. De todas la vida.
2
K
32
#2
Eukherio
#1
Ya aparecerá alguno a decir que la madre o el padre habrían sido vacunados contra el COVID y por eso murió el bebé. Lo que le sobra a esta gente con las excusas, hasta a la enfermera que mató a la hija.
1
K
20
#3
Xenófanes
*
#1
Ya lo comenté por aquí. Tuve tosferina en noviembre del 2019 y no se me pasaron los síntomas hasta febrero de 2020. Al principio es como un catarro pero pasan las semanas y la tos sigue ahí (en China se le llama la tos de los 90 días o algo parecido). Es una tos horrible en el que toser no te hace nada y sigues con un picor molesto todo el tiempo. Llegado un punto sólo toses un par de veces cada hora pero se te cierra la garganta y no das respirado. El truco que encontré era toser y esperar…
» ver todo el comentario
4
K
48
#5
mcfgdbbn3
*
#1
: O usar los cristales adecuados.
Hay una tienda en
#Valladolor
que creo que sigue manteniendo un cartel en el que prometen curar cosas con cristales de no sé qué roca. Por supuesto, en el papel no hacen referencia a nada.
0
K
12
#6
kreepie
#1
Eso son mariconadas. Lo de toda la vida es rezar a la Virgen María, a nuestro señor Todopoderoso y poner velas a los santos cada domingo. Así nos va con plantitas y chorradas modernas que os habrán enseñado los jipis o viendo el nesflis. Esta sociedad está perdiendo el norte y la fe.
0
K
9
Hay una tienda en #Valladolor que creo que sigue manteniendo un cartel en el que prometen curar cosas con cristales de no sé qué roca. Por supuesto, en el papel no hacen referencia a nada.