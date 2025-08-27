edición general
Muere el atleta Allam al Amour cuando buscaba comida en un punto de la GHF en Gaza

El atleta falleció intentando conseguir ayuda cerca del punto SDS3 en Jan Yunis (sur de Gaza) de la fundación americana encargada por Israel a finales de mayo de repartir comida

shake-it #1 shake-it *
Titular alternativo: Israel, continuando con su plan genocida, asesina cuando iba a por comida a un atleta palestino que se moría de hambre
vviccio #3 vviccio
No murió, lo asesinaron, lo exterminaron entre Israel, EEUU, Alemania, Francia, Arabia Saudí, ...
Ishkar #4 Ishkar
#3 Eso iba a decir yo, le titular debería ser "Asesinado el atleta Allam al Amour cuando buscaba comida en un punto de la GHF en Gaza"
fluty84 #2 fluty84
Parece como si la bala hubiese salido de la nada... Asco de periodismo a sueldo del sionismo
rutas #5 rutas *
"falleció de un disparo en el pecho" :palm:

Como si los disparos del ejército sionista fueran enfermedades naturales.
