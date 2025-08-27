·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4732
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
3769
clics
Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”
2894
clics
Alice Seeley Harris, la fotógrafa que mostró al mundo el imperio del terror de Leopoldo II en el Congo
4109
clics
El ala de un avión de Delta Air Lines se rompió en pleno vuelo con 62 pasajeros: el video del aterrizaje de emergencia
4013
clics
Pirómanos del recorte
más votadas
489
Silvia Intxaurrondo lee en directo la ley de Montes que Feijóo y sus presidentes desoyen: “Basta con cumplirla”
357
El negocio del genocidio: no hay límite para el capitalismo si se trata de ganar dinero
759
El Tribunal de Cuentas Europeo destapa la gestión negligente y propagandística del PP en la prevención de incendios
540
Los diputados de Madrid se suben el sueldo por segunda vez en menos de un año, y llegan a un salario base de 3.883,02 euros
264
Pablo Simón señala la "paradoja" tras los incendios: "Vamos a ver antes a ministros compareciendo en el Senado que a los responsables directos, que son los presidentes autonómicos"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
29
meneos
34
clics
Muere el atleta Allam al Amour cuando buscaba comida en un punto de la GHF en Gaza
El atleta falleció intentando conseguir ayuda cerca del punto SDS3 en Jan Yunis (sur de Gaza) de la fundación americana encargada por Israel a finales de mayo de repartir comida
|
etiquetas
:
genocidio
,
asesinato
,
sionismo
,
israel
24
5
0
K
304
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
24
5
0
K
304
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
shake-it
*
Titular alternativo: Israel, continuando con su plan genocida,
asesina
cuando iba a por comida a un atleta palestino que se moría de hambre
9
K
99
#3
vviccio
No murió, lo asesinaron, lo exterminaron entre Israel, EEUU, Alemania, Francia, Arabia Saudí, ...
5
K
69
#4
Ishkar
#3
Eso iba a decir yo, le titular debería ser "Asesinado el atleta Allam al Amour cuando buscaba comida en un punto de la GHF en Gaza"
2
K
35
#2
fluty84
Parece como si la bala hubiese salido de la nada... Asco de periodismo a sueldo del sionismo
4
K
45
#5
rutas
*
"
falleció
de un disparo en el pecho"
Como si los disparos del ejército sionista fueran enfermedades naturales.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Como si los disparos del ejército sionista fueran enfermedades naturales.